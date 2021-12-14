Еще почти 130 тысяч украинцев вакцинировались от COVID за сутки
В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса почти 130 тысяч человек. Всего в стране уже провели 26,7 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
Вчера, 13 декабря от коронавируса было вакцинировано 129 742 человека. Из которых первую дозу вакцины получили 42 956 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 86 786.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 14 174 401 человек.
Из них получили первую дозу вакцины - 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 544 437.
В общем количестве в стране проведено 26 718 836 прививок.
Напомним, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем.
Отметим, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, вероятно, бустерную дозу в Украине разрешат не ранее чем с середины или же конца января 2022 года.