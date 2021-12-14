Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися від COVID за добу

Фото: за 13 грудня зробили ще майже 130 тисяч COVID-щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу майже 130 тисяч людей. Загалом в країні вже провели 26,7 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу Вчора, 13 грудня від коронавірусу було вакциновано 129 742 людини. З яких першу дозу вакцини отримали 42 956 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 86 786. Загалом в Україні Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 14 174 401 людину. З них отримали першу дозу вакцини - 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 544 437. У загальній кількості в країні проведено 26 718 836 щеплень.