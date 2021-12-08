Решение уже принято. Кто и когда получит третью дозу COVID-вакцины
В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина в эфире "Завтрака с 1+1".
"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.
По его словам, речь идет о людях, которые:
- получают гормональную терапию,
- перенесли трансплантацию,
- ВИЧ-инфицированные.
"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.
Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.
"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована", - резюмировал он.
Напомним, недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение.
Добавим, в Минздраве заявляли, что начало бустерной вакцинации зависит от нескольких факторов. Среди них необходимость прививать не менее 60% украинцев первой дозой или 50% – двумя.