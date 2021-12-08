Решение уже принято. Кто и когда получит третью дозу COVID-вакцины

В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина в эфире "Завтрака с 1+1".

"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

получают гормональную терапию,

перенесли трансплантацию,

ВИЧ-инфицированные.

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована", - резюмировал он.