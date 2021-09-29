UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще более 132 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за сутки вакцину от коронавируса получили 132 246 человек. Всего в стране уже сделано более 12 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

В частности, за вчера одну дозу вакцины получили 75 188 человек, а полностью иммунизировались (получили две дозы) - 57 058 человек.

Так, в течение суток население вакцинировали:

  • 933 мобильные бригады,
  • 3 219 пунктов прививания;
  • 370 центров вакцинации.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в стране было привито 6 926 719 человек.

Из которых получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 565 270.

В общем количестве в Украине уже насчитывается 12 491 987 проведенных прививок.

Напомним, в Украине планируют разрешить вакцинацию от коронавируса для всех детей от 12 лет.

Добавим, чиновников и педагогов планируют обязать вакцинироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцина от коронавируса