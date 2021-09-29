Еще более 132 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса

В Украине за сутки вакцину от коронавируса получили 132 246 человек. Всего в стране уже сделано более 12 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.
В частности, за вчера одну дозу вакцины получили 75 188 человек, а полностью иммунизировались (получили две дозы) - 57 058 человек.
Так, в течение суток население вакцинировали:
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в стране было привито 6 926 719 человек.
Из которых получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 565 270.
В общем количестве в Украине уже насчитывается 12 491 987 проведенных прививок.
Напомним, в Украине планируют разрешить вакцинацию от коронавируса для всех детей от 12 лет.
Добавим, чиновников и педагогов планируют обязать вакцинироваться.