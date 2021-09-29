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Ще понад 132 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали 132 246 людей. Загалом в країні вже зроблено більш як 12 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за вчора одну дозу вакцини отримали 75 188 людей, а повністю імунізувалися (отримали дві дози) - 57 058 людей.

Так, протягом доби населення вакцинували:

  • 933 мобільні бригади,
  • 3 219 пунктів щеплення;
  • 370 центрів вакцинації.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 6 926 719 людей.

З яких отримали одну дозу - 6 926 717 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 565 270.

У загальній кількості в Україні вже нараховується 12 491 987 проведених щеплень.

Нагадаємо, в Україні планують дозволити вакцинацію від коронавірусу для всіх дітей від 12 років.

Додамо, чиновників та освітян планують зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцина від коронавірусу