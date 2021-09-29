Ще понад 132 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу

В Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали 132 246 людей. Загалом в країні вже зроблено більш як 12 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, за вчора одну дозу вакцини отримали 75 188 людей, а повністю імунізувалися (отримали дві дози) - 57 058 людей.
Так, протягом доби населення вакцинували:
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 6 926 719 людей.
З яких отримали одну дозу - 6 926 717 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 565 270.
У загальній кількості в Україні вже нараховується 12 491 987 проведених щеплень.
Нагадаємо, в Україні планують дозволити вакцинацію від коронавірусу для всіх дітей від 12 років.
Додамо, чиновників та освітян планують зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу.