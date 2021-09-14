Еще более 135 тысяч украинцев получили прививку от COVID

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 135 223 человека. Что в три раза больше чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В частности, одну дозу вакцины получили 54 523 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 80 700 человек.
Так, за прошедшие сутки население иммунизировали:
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 961 265 человек.
Из которых получили одну дозу вакцины - 5 961 263 человека, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 4 884 904 человека.
В общем количестве в Украине уже проведено 10 846 167 прививок.
Напомним, правительство вчера обновило правила карантина в Украине, стало известно, какие именно будут действовать привилегии для вакцинированных и сколько будет COVID-сертификатов.