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Ще понад 135 тисяч українців отримали щеплення від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 135 223 людини. Що в тричі більше аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 54 523 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 80 700 людей.

Так, минулої доби населення імунізували:

  • 300 мобільних бригад,
  • 1 004 пункти щеплення;
  • 353 центри вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 961 265 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 5 961 263 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 4 884 904 людини.

У загальній кількості в Україні вже проведено 10 846 167 щеплень.

Нагадаємо, уряд вчора оновив правила карантину в Україні, стало відомо, які саме діятимуть привілеї для вакцинованих і скільки буде COVID-сертифікатів.

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