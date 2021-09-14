Ще понад 135 тисяч українців отримали щеплення від COVID

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 135 223 людини. Що в тричі більше аніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, одну дозу вакцини отримали 54 523 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 80 700 людей.
Так, минулої доби населення імунізували:
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 961 265 людей.
З яких отримали одну дозу вакцини - 5 961 263 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 4 884 904 людини.
У загальній кількості в Україні вже проведено 10 846 167 щеплень.
Нагадаємо, уряд вчора оновив правила карантину в Україні, стало відомо, які саме діятимуть привілеї для вакцинованих і скільки буде COVID-сертифікатів.