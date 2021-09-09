Еще более 160 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября сделали 161 169 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили лишь 56 193 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В то время как полностью иммунизировались (получили вторую дозу вакцины) - 104 976 украинцев.
По информации Минздрава, в течение суток население вакцинировали:
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 722 212 человек.
В частности, первую дозу вакцины получили - 5 722 210 человек
Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) - 4 512 000 граждан.
В общем количестве в Украине проведено 10 234 210 прививок.
Напомним, в Украине сделали 10 млн прививок от коронавируса, однако с опозданием в 7 дней.