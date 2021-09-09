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Еще более 160 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября сделали 161 169 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили лишь 56 193 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В то время как полностью иммунизировались (получили вторую дозу вакцины) - 104 976 украинцев.

По информации Минздрава, в течение суток население вакцинировали:

  • 1004 мобильные бригады,
  • 2 948 пунктов прививания;
  • 339 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 722 212 человек.

В частности, первую дозу вакцины получили - 5 722 210 человек

Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) - 4 512 000 граждан.

В общем количестве в Украине проведено 10 234 210 прививок.

Напомним, в Украине сделали 10 млн прививок от коронавируса, однако с опозданием в 7 дней.

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КоронавирусВакцина от коронавирусаМинистерство здравоохранения Украины