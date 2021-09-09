Ще понад 160 тисяч українців отримали щеплення від COVID-19

В Україні за минулу добу, 8 вересня зробили 161 169 щеплень від коронавірусу. Проте першу дозу вакцини отримали лиш 56 193 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
В той час як повністю імунізувалися (отримали другу дозу вакцини) - 104 976 українців.
За інформацією МОЗ, протягом доби населення вакцинували:
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 722 212 людей.
Зокрема, першу дозу вакцини отримали - 5 722 210 осіб
Повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) - 4 512 000 громадян.
У загальній кількості в Україні проведено 10 234 210 щеплень.
Нагадаємо, в Україні зробили 10 млн щеплень від коронавірусу, однак із запізненням у 7 днів.