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Ще понад 160 тисяч українців отримали щеплення від COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу, 8 вересня зробили 161 169 щеплень від коронавірусу. Проте першу дозу вакцини отримали лиш 56 193 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

В той час як повністю імунізувалися (отримали другу дозу вакцини) - 104 976 українців.

За інформацією МОЗ, протягом доби населення вакцинували:

  • 1004 мобільні бригади,
  • 2 948 пунктів щеплення;
  • 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 722 212 людей.

Зокрема, першу дозу вакцини отримали - 5 722 210 осіб

Повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) - 4 512 000 громадян.

У загальній кількості в Україні проведено 10 234 210 щеплень.

Нагадаємо, в Україні зробили 10 млн щеплень від коронавірусу, однак із запізненням у 7 днів.

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КоронавірусВакцина від коронавірусуМінстерство охорони здоров'я України