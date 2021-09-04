Еще более 167 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки
Фото: в Украине сделали еще 167 тысяч прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки, 3 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек. Из них одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированные - 117 819.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток работали 996 мобильных бригад, 2 928 пунктов прививки и 338 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек.
Всего проведено 9 678 454 прививки.
Ранее эксперты рассказали, сколько может сохраняться иммунитет от COVID-вакцин.
Напомним, за прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине зафиксировали 2 614 новых подтвержденных случаев коронавируса.