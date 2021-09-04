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Ще більше 167 тисяч українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу

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Субота 04 вересня 2021 09:19
Ще більше 167 тисяч українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу Фото: в Україні зробили ще 167 тисяч щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 3 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 167 489 людей. Із них одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані - 117 819.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу - 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 129 835 людей.

Загалом проведено 9 678 454 щеплення.

Раніше експерти розповіли, скільки може зберігатися імунітет від COVID-вакцин.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавіруса.

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