Ще більше 167 тисяч українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу
Фото: в Україні зробили ще 167 тисяч щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби, 3 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 167 489 людей. Із них одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані - 117 819.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу - 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 129 835 людей.
Загалом проведено 9 678 454 щеплення.
Раніше експерти розповіли, скільки може зберігатися імунітет від COVID-вакцин.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавіруса.