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Еще более 167 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 3 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек. Из них одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированные - 117 819.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали 996 мобильных бригад, 2 928 пунктов прививки и 338 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек.

Всего проведено 9 678 454 прививки.

Ранее эксперты рассказали, сколько может сохраняться иммунитет от COVID-вакцин.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине зафиксировали 2 614 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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