Еще более 273 тысяч украинцев вакцинировались против COVID

Так, одну дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 65 430.

По данным Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании в стране привито 10 453 652 человека.

Из которых получили одну дозу - 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 515 248 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В Украине в общем количестве уже сделали 17 695 591 COVID-прививку.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не были вакцинированы.