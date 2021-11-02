Ще понад 273 тисячі українців вакцинувалися проти COVID

Так, одну дозу вакцини отримали 207 877 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 65 430.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 10 453 652 людини.

З яких отримали одну дозу - 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 515 248 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в загальній кількості вже зробили 17 695 591 COVID-щеплення.

У МОЗ зазначають, що 94% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня не були вакциновані.