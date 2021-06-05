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Еще более 57 тысяч украинцев вакцинировали от COVID

Автор: Инна Собора

В Украине за сутки 4 июня сделали еще 57 440 прививок против COVID-19. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированные - 3 730 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу - 1 177 371 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 323 163 прививки.

По состоянию на 5 июня, в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 июня, в Украине зафиксировали 1897 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, где на выходных заработают центры массовой вакцинации, а также кого и какой вакциной будут прививать.

Кроме того, в Ровно на выходных также заработает центр массовой вакцинации от COVID.

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