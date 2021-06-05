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В Украине за сутки коронавирусом заболели еще 1897 человек

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Суббота 05 июня 2021 08:18
В Украине за сутки коронавирусом заболели еще 1897 человек Фото: коронавирусом заболели еще 1897 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 4 июня, в Украине зафиксировали 1897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 1 065 человек. Умерли - 86, выздоровело - 8 330 человек.

В течение пятницы сделали 29 061 тестов.

Больше всего больных зарегистрированы в городе Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавирусной болезни почти стихла. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась на уровне августа прошлого года.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине сокращается сеть больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

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