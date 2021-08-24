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Еще почти 700 случаев COVID-19 выявили в Украине. Больше всего - в Киеве

Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки, 23 августа 2021, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Кроме того, за вчера:

  • госпитализировали - 410 человек;
  • летальных случаев - 27;
  • выздоровели - 345 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

При этом вчера на COVID протестировали:

  • методом ПЦР - 17 236 человек,
  • методом ИФА - 3 802 человека,
  • экспресс-тестами - 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 млн человек, выздоровели 2,2 млн. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.

Фото: сводка по COVID-19 в Украине (инфографика Минздрава)

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в стране наблюдается постепенный рост заболеваемости, который повторяет динамику 2020 года. Таким образом, пик заболеваемости COVID-19 может наступить зимой.

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