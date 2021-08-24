Ще майже 700 випадків COVID-19 виявили в Україні. Найбільше - у Києві

Повідомляється, що за добу зафіксували 692 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 4). Крім того, за вчора:

госпіталізували - 410 осіб;

летальних випадків - 27;

одужали - 345 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) і Чернівецькій (47) областях.

При цьому вчора на COVID протестували:

методом ПЛР - 17 236 осіб,

методом ІФА - 3 802 особи,

експрес-тестами - 14 820 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,275 млн осіб, видужали 2,2 млн. Зафіксовано 53,5 тисячі летальних випадків.

Фото: зведення щодо COVID-19 в Україні (інфографіка МОЗ)