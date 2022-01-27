Еще 82 тысячи украинцев привились от COVID. Почти треть - ревакцинировались

В Украине за минувшие сутки привились от коронавируса еще 82 тысячи человек. Из которых 23 тысячи прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 26 января в Украине 82 360 человек вакцинированы против COVID-19.

В частности, первую дозу вакцины получили 28 894 человека, вторую дозу - 29 726 человек, дополнительную получили 684 человека, а бустерную - 23 056.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 250 202 человека.

Из них получили первую дозу - 15 250 200 человек, получили две дозы - 14 549 494 человека, дополнительную дозу - 14 921 человек, а бустерную - 271 119.

Всего в стране проведено 30 085 734 прививки.

Напомним, недавно новые данные клинических исследований продемонстрировали, что бустерная доза AstraZeneca усиливает иммунитет против "Омикрона".