ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще 82 тисячі українців щепилися від COVID. Майже третина - ревакцинувалися

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 січня 2022 08:36
Ще 82 тисячі українців щепилися від COVID. Майже третина - ревакцинувалися Фото: ще 82 тисячі українців щепилися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щепилися від коронавірусу ще 82 тисячі людей. З яких 23 тисячі пройшли ревакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 26 січня в Україні 82 360 людей вакциновано проти COVID-19.

Зокрема, першу дозу вакцини отримали 28 894 людини, другу дозу - 29 726 людей, додаткову отримали 684 людини, а бустерну - 23 056.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 250 202 людини.

З них отримали першу дозу - 15 250 200 людей, отримали дві дози - 14 549 494 людини, додаткову дозу - 14 921 людина, а бустерну - 271 119.

Загалом в країні проведено 30 085 734 щеплення.

Нагадаємо, нещодавно нові дані клінічних досліджень продемонстрували, що бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус