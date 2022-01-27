Ще 82 тисячі українців щепилися від COVID. Майже третина - ревакцинувалися
В Україні за минулу добу щепилися від коронавірусу ще 82 тисячі людей. З яких 23 тисячі пройшли ревакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 26 січня в Україні 82 360 людей вакциновано проти COVID-19.
Зокрема, першу дозу вакцини отримали 28 894 людини, другу дозу - 29 726 людей, додаткову отримали 684 людини, а бустерну - 23 056.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 250 202 людини.
З них отримали першу дозу - 15 250 200 людей, отримали дві дози - 14 549 494 людини, додаткову дозу - 14 921 людина, а бустерну - 271 119.
Загалом в країні проведено 30 085 734 щеплення.
Нагадаємо, нещодавно нові дані клінічних досліджень продемонстрували, що бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону".