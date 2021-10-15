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Еще четыре области Украины переходят в "красную" зону: список

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Пятница 15 октября 2021 16:41
Еще четыре области Украины переходят в "красную" зону: список Фото: четыре области переводят в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам четыре области переходят в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.

Карантин там ужесточают с 18 октября. В "красную" зону попали:

  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Донецкая,
  • Днепровская области.

Там будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности.

В "красной" зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Нельзя также проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, с 21 октября жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Ранее Херсонская область первой официально перешла в "красную" зону карантина.

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