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Первая в стране. Херсонская область перешла в "красную" зону карантина

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Херсонская область, Пятница 15 октября 2021 00:01
Первая в стране. Херсонская область перешла в "красную" зону карантина Фото: Херсонская область перешла в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Херсонская область официально перешла в "красную" зону карантина. В этой зоне область будет находиться пока Государственная комиссия ТЭБ и ЧС не примет соответствующее решение после улучшения ситуации с коронавирусом.

Какие ограничения будут действовать в регионе - в материале РБК-Украина.

Пока Херсонская область в "красной" зоне карантина, в регионе запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинировано не 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, с 21 октября жители "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, кто еще может попасть в "красную" зону карантина.

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