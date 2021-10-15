Ще чотири області України переходять в "червону" зону: список

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами чотири області переходять в "червону" зону адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова .

Карантин там посилюють з 18 жовтня. В "червону" зону потрапили:

Запорізька,

Одеська,

Донецька,

Дніпровська області.

Там будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновано не 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.