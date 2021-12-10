Еще два региона близки к выходу из "красной" зоны, - Ганиченко

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев - сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", - рассказал он.

Как пояснил эксперт, ближе всего к выходу из "красной" зоны оказались Винницкая и Хмельницкая области - где не превышен коэффициент выявления случаев.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из "красного" уровня эпидопасности. И уже на этой неделе (интервью записано в среду 8 декабря, - ред.) мы ожидаем, что каждый из этих регионов - Винницкая и Хмельницкая области - покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", - отметил Ганиченко.

Соответственно, по словам эксперта, эти регионы смогут удовлетворить показатели для выхода из "красного" уровня.

"А поскольку были выведены девять регионов, то мы ожидаем, что эти два также будут выведены", - резюмировал Ганиченко.