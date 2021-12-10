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Еще два региона близки к выходу из "красной" зоны, - Ганиченко

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В ближайшее время выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут два региона. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев - сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", - рассказал он.

Как пояснил эксперт, ближе всего к выходу из "красной" зоны оказались Винницкая и Хмельницкая области - где не превышен коэффициент выявления случаев.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из "красного" уровня эпидопасности. И уже на этой неделе (интервью записано в среду 8 декабря, - ред.) мы ожидаем, что каждый из этих регионов - Винницкая и Хмельницкая области - покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", - отметил Ганиченко.

Соответственно, по словам эксперта, эти регионы смогут удовлетворить показатели для выхода из "красного" уровня.

"А поскольку были выведены девять регионов, то мы ожидаем, что эти два также будут выведены", - резюмировал Ганиченко.

Напомним, эксперт в интервью РБК-Украина также рассказал, что в Украине сегодня третья волна коронавируса уже выходит из своего пика. Стабилизация эпидемиологических показателей, таких как спад заболеваемости, является тому подтверждением.

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