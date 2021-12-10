Ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони, - Ганиченко

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків - скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", - розповів він.

Як пояснив експерт найближче до виходу з "червоної" зони опинилися Вінницька і Хмельницька області - де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків.

"Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня (інтерв'ю записано у середу 8 грудня, - ред.) ми очікуємо, що кожен із цих регіонів - Вінницька і Хмельницька області - покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації", - зазначив Ганиченко.

Відповідно, за словами експерта, ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з "червоного" рівня.

"А оскільки були виведені дев'ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені", - резюмував Ганиченко.