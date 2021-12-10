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Ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони, - Ганиченко

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Найближчим часом вийти із "червоної" зони адаптивного карантину можуть два регіони. Мова йде про Вінницьку і Хмельницьку області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків - скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", - розповів він.

Як пояснив експерт найближче до виходу з "червоної" зони опинилися Вінницька і Хмельницька області - де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків.

"Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня (інтерв'ю записано у середу 8 грудня, - ред.) ми очікуємо, що кожен із цих регіонів - Вінницька і Хмельницька області - покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації", - зазначив Ганиченко.

Відповідно, за словами експерта, ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з "червоного" рівня.

"А оскільки були виведені дев'ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені", - резюмував Ганиченко.

Нагадаємо, експерт в інтерв'ю РБК-Україна також розповів, що в Україні сьогодні третя хвиля коронавірусу вже виходить зі свого піку. Стабілізація епідеміологічних показників, як-от спад захворюваності, є тому підтвердженням.

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