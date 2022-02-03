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Еще на неделю. Херсонская область продлила дистанционку для всех школьников

Автор: Артем Горовенко

Херсонская область продлевает дистанционку для учеников 1-11 классов. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

Сообщается, что с учетом сложной эпидемической ситуации дистанционная форма обучения для учеников 1 - 11 классов заведений общего среднего образования области всех форм собственности продлена до 14 февраля.

Кроме этого, под запретом до середины месяцев остается и посещение заведений внешкольного образования всех форм собственности, а также проведение в школах родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, групповых экскурсий и поездок.

Напомним, сегодня стало известно, что в Херсонской области зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавирус "Омикрон". Там инфицировались почти 30 человек.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что дистанционное обучение в школах является элементом противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая совпадает с новой волной заболеваний COVID из-за "Омикрона".

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Херсонская областьшколаКоронавирус