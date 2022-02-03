В Херсонской области зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"

"По результатам секвенирования присланных в референс лаборатории образцов в области выявлена циркуляция штамма"Омикрон". С 30 ПЦР-29 образцов дали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляцию, но и то, что он стал доминирующим", - написал Ромаскевич.