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В Херсонской области зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"

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Херсонская область, Четверг 03 февраля 2022 13:28
В Херсонской области зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон" Фото: в Херсонской области зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области зафиксировали первые в регионе случаи заражения новым штаммом коронавирус "Омикрон". Инфицировались почти 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Херсонской области Юрия Ромаскевича в Facebook.

"По результатам секвенирования присланных в референс лаборатории образцов в области выявлена циркуляция штамма"Омикрон". С 30 ПЦР-29 образцов дали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляцию, но и то, что он стал доминирующим", - написал Ромаскевич.

Напомним, вчера штамм "Омикрон" подтвердили в Черниговской области.

Добавим, по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, скоро штамм коронавируса "Омикрон" может вытеснить вариант "Дельта".

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