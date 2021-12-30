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Еще один банк присоединился к программе выплат "ковидной тысячи"

Автор: Ольга Белей

"Райффайзен Банк" с 29 декабря начал эмиссию карточек по программе "еПоддержка". Клиенты смогут на нее получить тысячу гривен денежной компенсации за полную вакцинацию против COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"В "Райффайзен банке" теперь можно оформить карту "еПоддержки" и получить 1 000 гривен денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19. Для получения этой карты в Райфе обратитесь в ближайшее отделение банка или оформите ее онлайн", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "Райффайзен Банк" стал седьмым банком, выпускающим такие карты.

Как сообщало РБК-Украина, государственные банки планируют возобновить выплаты "ковидной тысячи" после новогодних праздников.

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Дия