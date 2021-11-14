Еще одна область на грани "красной зоны": карта карантина в Украине
По состоянию на 14 ноября региональная карта карантина в Украине не изменилась по сравнению с предыдущим днем. Но ситуация с коронавирусом ухудшается в Винницкой области, и она уже на грани перехода в "красную" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Согласно информации Минздрава, в "оранжевой" Винницкой области уже три дня подряд превышены коэффициенты выявления новых случаев COVID-19 и уровень госпитализаций на 100 тысяч населения. По действующим правилам, превышение двух показателей означает переход региона в "красную" зону.
Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.
Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.
Карта карантина в Украине
Фото: зоны карантина в Украине (moz.gov.ua)
"Желтая" зона:
- Закарпатская область
- Кировоградская область
- Тернопольская область
"Оранжевая" зона:
- Винницкая область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Черновицкая область
"Красная" зона
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Винницкая и Харьковская области находятся в зоне риска перехода в "красную" зону.