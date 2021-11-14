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Ще одна область на межі "червоної зони": карта карантину в Україні

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Київ, Неділя 14 листопада 2021 10:16
Ще одна область на межі "червоної зони": карта карантину в Україні Фото: Вінницька області на межі переходу в "червону" зону (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Станом на 14 листопада регіональна карта карантину в Україні не змінилася порівняно з попереднім днем. Але ситуація з коронавірусом погіршується у Вінницькій області, і вона вже на межі переходу в "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з інформацією МОЗ, у "помаранчевій" Вінницькій області вже три дні поспіль перевищено коефіцієнти виявлення нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За діючими правилами, перевищення двох показників означає перехід регіону в "червону" зону.

Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.

Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.

Карта карантину в Україні

Ще одна область на межі &quot;червоної зони&quot;: карта карантину в Україні

Фото: зони карантину в Україні (moz.gov.ua)

"Жовта" зона:

  • Закарпатська область
  • Кіровоградська область
  • Тернопільська область

"Помаранчева" зона:

  • Вінницька область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Чернівецька область

"Червона" зона

  • Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Вінницька та Харківська області знаходяться в зоні ризику переходу в "червону" зону.

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