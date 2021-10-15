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Еще одна область стала "оранжевой": в каких зонах карантина находятся регионы Украины

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Пятница 15 октября 2021 09:48
Еще одна область стала "оранжевой": в каких зонах карантина находятся регионы Украины Фото: ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на 15 октября в Украине есть уже все возможные зоны адаптивного карантина - "красная", "оранжевая" и "желтая". За минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Красная" зона

С 15 октября "красная" зона адаптивного карантина начала действовать в Херсонской области. Это влечете за собой ряд ограничений.

В "красной" зоне запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется, если все посетители и персонал вакцинированы от COVID-19.

Учебные заведения с менее 100% вакцинированного персонала не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

А с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

"Оранжевая" зона

За минувшие сутки в "оранжевую зону" вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит следующим образом:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

В "оранжевой" зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

"Желтая" зона

В этой зоне адаптивного карантина пока остаются:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область

В "желтой" зоне нужно обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.

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