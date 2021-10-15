Еще одна область стала "оранжевой": в каких зонах карантина находятся регионы Украины
По состоянию на 15 октября в Украине есть уже все возможные зоны адаптивного карантина - "красная", "оранжевая" и "желтая". За минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Красная" зона
С 15 октября "красная" зона адаптивного карантина начала действовать в Херсонской области. Это влечете за собой ряд ограничений.
В "красной" зоне запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется, если все посетители и персонал вакцинированы от COVID-19.
Учебные заведения с менее 100% вакцинированного персонала не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.
А с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
"Оранжевая" зона
За минувшие сутки в "оранжевую зону" вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит следующим образом:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
В "оранжевой" зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.
"Желтая" зона
В этой зоне адаптивного карантина пока остаются:
- Киев
- Винницкая область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Полтавская область
- Ровенская область
В "желтой" зоне нужно обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.