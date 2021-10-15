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Ще одна область стала "помаранчевою": в яких зонах карантину знаходяться регіони України

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П'ятниця 15 жовтня 2021 09:48
Ще одна область стала "помаранчевою": в яких зонах карантину знаходяться регіони України Фото: ситуація з коронавірусом в Україні погіршується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Станом на 15 жовтня в Україні є вже всі можливі зони адаптивного карантину - "червона", "помаранчева" і "жовта". За минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - у Київській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Червона" зона

З 15 жовтня "червона" зона адаптивного карантину почала діяти в Херсонській області. Це тягне за собою ряд обмежень.

У "червоній" зоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюється, якщо всі відвідувачі та персонал вакциновані від COVID-19.

Навчальні заклади з менш ніж 100% вакцинованого персоналу не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

А з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок до регіонів без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

"Помаранчева" зона

За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер даний список виглядає наступним чином:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

У "помаранчевій" зоні немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

"Жовта" зона

У цій зоні адаптивного карантину поки залишаються:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область

У "жовтій" зоні треба обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв.м.; заповнювати понад 50% місць в кіно і залах закладів культури; заповнювати спортзали з розрахунку більш ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

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