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Еще одна область в Украине частично соответствует "зеленой" зоне. Теперь их 13

Автор: Инна Собора

Все регионы Украины, по состоянию на 4 июня, находятся в "желтой" зоне карантина. Из них 13 частично соответствуют показателям "зеленой".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Ситуация с коронавирусом улучшилась в Житомирской области. Там зафиксировали коэффициент выявления новых случаев инфицирования на уровне 4,7%.

В Харьковской области этот коэффициент опустился до 4,2%, что также соответствует показателям "зеленой" зоны.

Киев отвечает все еще соответствует "зеленой" зоне карантина, однако коэффициент новых случаев постепенно увеличивается и сейчас уже составляет 5%.

При этом самый низкий показатель в Винницкой области - 1,7%.

Также близки к "зеленой" зоны показатели в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить.

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