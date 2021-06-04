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Ще одна область в Україні частково відповідає "зеленій" зоні. Тепер їх 13

Автор: Инна Собора

Всі регіони України, станом на 4 червня, перебувають у "жовтій" зоні карантину. Із них 13 частково відповідають показникам "зеленої".

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

Ситуація з коронавірусом покращилась в Житомирській області. Там зафіксували коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування на рівні 4,7%.

У Харківській області цей коефіцієнт опустився до 4,2%, що також відповідає показникам "зеленої" зони.

Київ відповідає все ще відповідає "зеленій" зоні карантину, однак коефіцієнт нових випадків поступово збільшується і зараз вже становить 5%.

При цьому найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Раніше Михайло Радуцький заявив, що на сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому у уряду є підстави послабити карантин в Україні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити.

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