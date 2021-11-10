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Ще одна країна ЄС зберегла умови в'їзду для українців: про яку йдеться

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Київ, Середа 10 листопада 2021 10:00
Ще одна країна ЄС зберегла умови в'їзду для українців: про яку йдеться Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Естонія не змінила правила в'їзду для українців попри виключення нашої країни із "зеленого списку" ЄС. Це вже друга країна Європи, яка прийняла таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію", - написав Кулеба.

Нагадаємо, вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

Зазначимо, вчора Європейський союз оновив "зелений список" країн, туристів з яких рекомендується відкрити кордони, тим самим виключивши Україну з цього переліку.

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