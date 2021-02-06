Еще одна страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям преклонного возраста

Греция, как ряд других европейских стран, не рекомендует использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для старших людей. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти Греции объяснили свою рекомендацию тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы. Ранее по этой же причине соответствующие рекомендации выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах.

Отметим, 12 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от коронавируса нового типа. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - компанией Moderna.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

Также РБК-Украина писало, что 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продолжало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось. Последний раз локдаун в стране был продлен до 18 января.