Ще одна країна не рекомендує вакцину AstraZeneca людям похилого віку

Греція, як ряд інших европейських країн, не рекомендує використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для старших людей. Зокрема, йдеться про людей старше 65 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада Греції пояснила свою рекомендацію тим, що на цей час недостатньо даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи. Раніше за цією ж причиною відповідні рекомендації видали у Франції, Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах та інших країнах.

Зазначимо, 12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca від коронавірусу нового типу. До цього для використання на території Євросоюзу були схвалені дві вакцини від коронавірусу, одна з яких була розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, друга - компанією Moderna.

Нагадаємо, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

Також РБК-Україна писало, що з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася. Востаннє локдаун в країні був продовжений до 18 січня.