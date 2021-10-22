Еще на трех вокзалах Украины заработают центры COVID-вакцинации: где именно

По информации компании, с 23 октября планируется развернуть пункт прививания еще и на вокзале в Ивано-Франковске.

Пункты вакцинации работают на 10 вокзалах в таких городах:

Киев (2 пункта);

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Нежин;

Коростень;

Ровно;

Хмельницкий;

Ужгород.

Вместе с тем на 10 железнодорожных вокзалах страны круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

Так, вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд.

Как добавляют в пресс-службе, эта услуга для пассажиров, которые имеют билет на поезд, стоит 350 грн.