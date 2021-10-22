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Ще на трьох вокзалах України запрацюють центри COVID-вакцинації: де саме

Автор: Марія Кучерявець

В Україні ще на трьох вокзалах відкриваються центри вакцинації проти коронавірусу. Так, щеплення можна отримати на залізницях Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

За інформацією компанії, з 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську.

Пункти вакцинації на сьогодні працюють на 10 вокзалах у таких містах:

  • Київ (2 пункти);
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Ніжин;
  • Коростень;
  • Рівне;
  • Хмельницький;
  • Ужгород.

Разом з тим на 10 залізничних вокзалах країни цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

Так, невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд.

Як додають у прес-службі, ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила поїздок, зокрема обмеження торкнулися і залізничних перевезень.

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