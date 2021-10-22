Ще на трьох вокзалах України запрацюють центри COVID-вакцинації: де саме

За інформацією компанії, з 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську.

Пункти вакцинації на сьогодні працюють на 10 вокзалах у таких містах:

Київ (2 пункти);

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Ніжин;

Коростень;

Рівне;

Хмельницький;

Ужгород.

Разом з тим на 10 залізничних вокзалах країни цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

Так, невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд.

Як додають у прес-службі, ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.