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Ще три області. Ляшко назвав кандидатів на потрапляння в "червону" зону

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 20:17
Ще три області. Ляшко назвав кандидатів на потрапляння в "червону" зону Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Він зазначив, що в цих регіонах кілька днів збільшуються госпіталізації.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава МОЗ зазначив, що найближче до переходу в "червону" зону Львівська, Рівненська та Чернівецька області. У них кілька днів поспіль погіршуються показники захворюваності коронавірусом.

За його словами, у Львівській області три дні поспіль зростає Динаміка госпіталізації. Як зазначив міністр, інші показники в регіоні поки адекватні, тому мова не йде про введення "червоного" рівня.

"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник-динаміка рівня госпіталізації буде перевищено-то вона може зайти в "червоний рівень небезпеки", - сказав Ляшко.

Він додав, що Чернівецька область - також потенційно наступний кандидат на входження в червоний рівень.

Нагадаємо, з 24 січня у "червону" зону карантину переходить Івано-Франківська область.

Відзначимо, на сьогодні у "помаранчевій зоні" знаходяться вісім областей.

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