Еще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделе: какие именно

На этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина в Украине. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.
По его словам, если Черкасская область не возьмет под контроль уровень заболеваемости, то уже на следующей неделе и этот регион может войти в "красную" зону.
Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В этих регионах действуют наиболее жесткие карантинные ограничения, вплоть до посещения ресторанов и ТРЦ только с COVID-сертификатами. В некоторых областях такое же ограничение действует и на общественном транспорте.
Также стало известно, что COVID-показатели в регионах, которые первые попали в "красную" зону, стабилизируются.