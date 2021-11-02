Ще три області можуть перейти в "червону" зону на цьому тижні: які саме

Цього тижня ще три області можуть перейти в "червону" зону адаптивного карантину в Україні. Йдеться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

"Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області", - зазначив він.

За його словами, якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти в "червону" зону.