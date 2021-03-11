Еще три страны приостанавливают COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca

Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.
"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - говорится в сообщении института.
Директор по инфекционному контролю ведомства Норвегии Гейр Бухольм заявил, что правительство будет ждать информации, есть ли связь "между вакциной и этим случаем образования тромбов".
При этом в итальянском агентстве сообщили о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.
В ведомстве уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.
При этом агентство France Info сообщает, что аналогичное решение приняли власти Исландии.
Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
Кроме того, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.
При этом ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.