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Ще три країни припиняють COVID-вакцинацію препаратом AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Уряду Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили рішення припинити використання препарату компанії AstraZeneca для вакцинації населення від коронавірусу. Влада припиняють застосування вакцини з міркувань обережності.

Про це повідомляють Норвезький інститут охорони здоров'я та Італійське агентство з ліків.

"Через повідомлення про смертельний випадок в Данії внаслідок утворення тромбу після введення вакцини AstraZeneca Норвегія прийняла рішення призупинити вакцинацію цим препаратом", - йдеться в повідомленні інституту.

Директор з інфекційного контролю відомства Норвегії Гейр Бухольм заявив, що уряд буде чекати інформації, чи є зв'язок між вакциною і цим випадком утворення тромбів".

При цьому в італійському агентстві повідомили про те, що на всій території країни вводиться заборона на використання партії препарату AstraZeneca.

У відомстві уточнили, що причинно-наслідковий зв'язок між введенням вакцини та подією в Данії поки не встановлена. Регулятор продовжує проводити перевірку.

При цьому агентство France Info повідомляє, що аналогічне рішення прийняли влада Ісландії.

Нагадаємо, в Данії призупинили вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Рішення прийнято після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Крім того, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.

При цьому раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.

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Новини України вакцина від коронавірусуІталіяНорвегияИсландияКоронавірус
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