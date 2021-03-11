Ще три країни припиняють COVID-вакцинацію препаратом AstraZeneca

"Через повідомлення про смертельний випадок в Данії внаслідок утворення тромбу після введення вакцини AstraZeneca Норвегія прийняла рішення призупинити вакцинацію цим препаратом", - йдеться в повідомленні інституту.

Директор з інфекційного контролю відомства Норвегії Гейр Бухольм заявив, що уряд буде чекати інформації, чи є зв'язок між вакциною і цим випадком утворення тромбів".

При цьому в італійському агентстві повідомили про те, що на всій території країни вводиться заборона на використання партії препарату AstraZeneca.

У відомстві уточнили, що причинно-наслідковий зв'язок між введенням вакцини та подією в Данії поки не встановлена. Регулятор продовжує проводити перевірку.

При цьому агентство France Info повідомляє, що аналогічне рішення прийняли влада Ісландії.