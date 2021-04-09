UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей в Чехии

Автор: Наталья Скороход

Европейский суд по правам человека поддержал обязательную вакцинацию детей в Чехии. Там решили, что такое вмешательство властей в личную жизнь людей защищает их здоровье.

Об этом сообщается на сайте Европейского суда по правам человека.

В Чехии власти требуют обязательной вакцинации детей, которые идут в садики. ЕСПЧ поддержал такое решение властей.

"В то время, как политика Чехии вмешивается в частную жизнь, она защищает общественное здоровье", - говорится в сообщении.

Суд решил, что требования властей об обязательных прививках в Чехии "можно рассматривать как необходимые в демократическом обществе".

"Целью должно быть то, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации или в силу коллективного иммунитета", - подытожил суд.

Согласно чешским правилам, родители юридически обязаны вакцинировать своих детей против ряда детских заболеваний, кроме случаев, когда это невозможно по состоянию здоровья.

Напомним, в Португалии использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет могут запретить. Такое решение рассматривают власти.

Ранее сообщалось, что бойцы ООС должны быть вакцинированы от коронавируса в первую очередь в Украине. Об этом заявили в "Европейской солидарности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинация
Читайте также
В ВОЗ допустили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Радуцкий о паспорте вакцинации: скорее всего, это будет электронный документ
Прогноз погоды