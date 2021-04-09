ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей в Чехии

В Чехии власти требуют обязательной вакцинации детей, которые идут в садики. ЕСПЧ поддержал такое решение властей.

"В то время, как политика Чехии вмешивается в частную жизнь, она защищает общественное здоровье", - говорится в сообщении.

Суд решил, что требования властей об обязательных прививках в Чехии "можно рассматривать как необходимые в демократическом обществе".

"Целью должно быть то, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации или в силу коллективного иммунитета", - подытожил суд.

Согласно чешским правилам, родители юридически обязаны вакцинировать своих детей против ряда детских заболеваний, кроме случаев, когда это невозможно по состоянию здоровья.