ЄСПЛ підтримав обов'язкову вакцинацію дітей в Чехії

В Чехії влада вимагає обов'язкової вакцинації дітей, які йдуть у садки. ЄСПЛ підтримав таке рішення влади.

"В той час, як політика Чехії втручається в приватне життя, вона захищає громадське здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Суд вирішив, що вимоги влади про обов'язкові щеплення в Чехії "можна розглядати як необхідні в демократичному суспільстві".

"Метою має бути те, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань з допомогою вакцинації або в силу колективного імунітету", - підсумував суд.

Згідно з чеським правилами, батьки юридично зобов'язані вакцинувати своїх дітей проти низки дитячих захворювань, крім випадків, коли це неможливо за станом здоров'я.