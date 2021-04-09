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ЄСПЛ підтримав обов'язкову вакцинацію дітей в Чехії

Автор: Наталья Скороход

Європейський суд з прав людини підтримав обов'язкову вакцинацію дітей в Чехії. Там вирішили, що таке втручання влади в особисте життя людей захищає їх здоров'я.

Про це повідомляється на сайті Європейського суду з прав людини.

В Чехії влада вимагає обов'язкової вакцинації дітей, які йдуть у садки. ЄСПЛ підтримав таке рішення влади.

"В той час, як політика Чехії втручається в приватне життя, вона захищає громадське здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Суд вирішив, що вимоги влади про обов'язкові щеплення в Чехії "можна розглядати як необхідні в демократичному суспільстві".

"Метою має бути те, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань з допомогою вакцинації або в силу колективного імунітету", - підсумував суд.

Згідно з чеським правилами, батьки юридично зобов'язані вакцинувати своїх дітей проти низки дитячих захворювань, крім випадків, коли це неможливо за станом здоров'я.

Нагадаємо, в Португалії використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 60 років можуть заборонити. Таке рішення розглядає влада.

Раніше повідомлялося, що бійці ООС повинні бути вакциновані від коронавірусу в першу чергу в Україні. Про це заявили в "Європейської солідарності".

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