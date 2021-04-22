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На эстафете олимпийского огня выявили случай COVID-19

Автор: РБК-Украина

Во время эстафеты олимпийского огня обнаружили первый случай заболевания коронавирусом. Вирус выявили у одного из сотрудников, занятых в проведении эстафеты олимпийского огня в японской префектуре Кагава.

Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на организаторов Олимпиады.

Положительным был тест полицейского, обеспечивавшего порядок во время эстафеты, которая прошла в префектуре.

"Полицейский был в маске и придерживался социальной дистанции. Участники эстафеты и официальные лица принимают все меры предосторожности. Этот случай не повлияет на дальнейшие этапы эстафеты", - сообщили организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей.

Кроме того, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийская деревня будет самым безопасным местом в стране от коронавируса.

Добавим, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. По его словам, Олимпиада даст миру надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

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Новости Украины ОлимпиадаКоронавирусЯпония
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