На естафеті олімпійського вогню виявили випадок COVID-19

Під час естафети олімпійського вогню виявили перший випадок захворювання коронавірусом. Вірус виявили у одного зі співробітників, зайнятих у проведенні естафети олімпійського вогню в японській префектурі Кагава.

Про це повідомляє Business Standard з посиланням на організаторів Олімпіади.

Позитивним був тест поліцейського, який забезпечував порядок під час естафети, яка пройшла в префектурі.

"Поліцейський був у масці і дотримувався соціальної дистанції. Учасники естафети та офіційні особи вживають усіх запобіжних заходів. Цей випадок не вплине на подальші етапи естафети", - повідомили організатори.