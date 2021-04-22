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На естафеті олімпійського вогню виявили випадок COVID-19

Автор: РБК-Україна

Під час естафети олімпійського вогню виявили перший випадок захворювання коронавірусом. Вірус виявили у одного зі співробітників, зайнятих у проведенні естафети олімпійського вогню в японській префектурі Кагава.

Про це повідомляє Business Standard з посиланням на організаторів Олімпіади.

Позитивним був тест поліцейського, який забезпечував порядок під час естафети, яка пройшла в префектурі.

"Поліцейський був у масці і дотримувався соціальної дистанції. Учасники естафети та офіційні особи вживають усіх запобіжних заходів. Цей випадок не вплине на подальші етапи естафети", - повідомили організатори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Японії розглядає можливість проведення Олімпійських ігор в Токіо без іноземних глядачів.

Крім того, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійське село буде найбезпечнішим місцем в країні від коронавірусу.

Додамо, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо у 2021 році. За його словами, Олімпіада дасть світу надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

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Новини України ОлімпіадаКоронавірусЯпонія
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