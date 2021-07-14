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Эстония объявила о начале третьей волны коронавируса

Автор: РБК-Украина

Генеральный директор Совета здравоохранения Эстонии Уллар Ланно объявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Поскольку в Эстонии за последнюю неделю число людей, зараженных коронавирусом, увеличилось почти на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Ланно заявил, что, судя по текущим показателям заражения коронавирусом, можно ожидать, что в середине августа в Эстонии будет 150 новых случаев заражения в день, а к сентябрю - 250.

"Но ясно одно: сегодня началась третья волна", - сказал глава Совета здравоохранения Эстонии.

Он отметил, что самое главное - это пройти вакцинацию.

"Время пришло, ждать больше нечего: отправляйтесь (на вакцинацию, - ред.) как можно скорее, потому что эта возможность поможет сохранить те трудные минуты для родственников, которые страдают быстрее или тяжелее всего".

При этом Ланно отметил, что уровень заболевания растет в Таллинне, Нарве, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, а также в волости Раэ.

Он также добавил, что сейчас заражение Дельта-штаммом составляет 80% от всех случаев. Более половины завезенных случаев (55%) происходит из России.

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