Эстония объявила о начале третьей волны коронавируса

Ланно заявил, что, судя по текущим показателям заражения коронавирусом, можно ожидать, что в середине августа в Эстонии будет 150 новых случаев заражения в день, а к сентябрю - 250.

"Но ясно одно: сегодня началась третья волна", - сказал глава Совета здравоохранения Эстонии.

Он отметил, что самое главное - это пройти вакцинацию.

"Время пришло, ждать больше нечего: отправляйтесь (на вакцинацию, - ред.) как можно скорее, потому что эта возможность поможет сохранить те трудные минуты для родственников, которые страдают быстрее или тяжелее всего".

При этом Ланно отметил, что уровень заболевания растет в Таллинне, Нарве, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, а также в волости Раэ.

Он также добавил, что сейчас заражение Дельта-штаммом составляет 80% от всех случаев. Более половины завезенных случаев (55%) происходит из России.