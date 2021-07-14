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Естонія оголосила про початок третьої хвилі коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Генеральний директор Ради охорони здоров'я Естонії Уллар Ланно оголосив, що в країні почалася Третя хвиля пандемії коронавірусу. Оскільки в Естонії за останній тиждень кількість людей, заражених коронавірусом, збільшилася майже на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Ланно заявив, що, судячи з поточних показників зараження коронавірусом, можна очікувати, що в середині серпня в Естонії буде 150 нових випадків зараження в день, а до вересня - 250.

"Але ясно одне: сьогодні почалася Третя хвиля", - сказав глава Ради охорони здоров'я Естонії.

Він зазначив, що найголовніше - це пройти вакцинацію.

"Час настав, чекати більше нічого: вирушайте (на вакцинацію, - ред.) якомога швидше, тому що ця можливість допоможе зберегти ті важкі хвилини для родичів, які страждають швидше або найважче".

При цьому Ланно зазначив, що рівень захворювання зростає в Таллінні, Нарві, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярві, а також у волості Рае.

Він також додав, що зараз зараження Дельта-штамом становить 80% від усіх випадків. Більш ніж половина завезених випадків (55%) походить з Росії.

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